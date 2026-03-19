L' altro grande interrogativo che domina l' ultima puntata della serie riguarda Giulia e Diego | si prometteranno ancora eterno amore?

Nell'ultima puntata di Don Matteo 15 si concentra la vicenda di Giulia e Diego, con l'interrogativo se si prometteranno di nuovo eterno amore. La puntata precedente si è conclusa con un colpo di scena: Maria è stata rapita nel giorno del battesimo del suo bambino. La narrazione si concentra su questi eventi, senza approfondire motivazioni o conseguenze.

L a puntata precedente di Don Matteo 15 è terminata con un colpo di scena: Maria rapita nel giorno del battesimo del figlio. Stasera su Rai 1, alle 21.30, l’appuntamento è con l’ultimo episodio di una delle fiction più longeve della tv italiana. Massimo si mette sulle tracce della ragazza, ma entra in crisi e riflette sul ruolo di prete: è ancora un buon pastore per il suo gregge? “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › Giulia o Caterina: chi sceglierà Diego nella penultima puntata di “Don Matteo 15”? Intanto Cecchini, mentre indaga sul rapimento di Maria, cerca in tutti i modi di convincere Diego e Giulia a ritornare insieme, anche attraverso metodi non proprio ortodossi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'altro grande interrogativo che domina l'ultima puntata della serie riguarda Giulia e Diego: si prometteranno ancora eterno amore? Articoli correlati Don Matteo 15, la trama dell’ultima puntata: nel finale del 19 marzo l’amore tra Diego e GiuliaLe anticipazioni della decima puntata di Don Matteo 15 in onda giovedì 19 marzo su Rai1. Leggi anche: Ma riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Laura, che aspetta un figlio da lui? Lo si scoprirù stasera, nella terza e ultima puntata della serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi