Un attore noto ricrea il celebre poster di un film di successo, questa volta nello spazio, con un nuovo partner. L’immagine, che ha segnato un momento importante nel cinema, torna a catturare l’attenzione del pubblico dopo diversi anni dalla sua prima comparsa. La scena, rivisitata in modo insolito, si distingue per la sua originalità e capacità di sorprendere gli appassionati.

A distanza di anni dal successo di La La Land, l’immagine simbolo del film torna a sorprendere il pubblico in una forma del tutto inaspettata. Il nuovo poster di Project Hail Mary riporta in vita quell’iconica atmosfera romantica e visiva, trasformandola però in qualcosa di completamente diverso: un viaggio nello spazio. Un’operazione che gioca sulla memoria degli spettatori e sulla forza delle immagini, creando un ponte tra due mondi lontani ma legati dallo stesso protagonista, Ryan Gosling. Il risultato è un mix di nostalgia e innovazione che sta già facendo discutere. Nel poster, Gosling riprende esattamente la celebre posa di danza sotto il cielo stellato che aveva reso memorabile La La Land. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La La Land nello Spazio: Ryan Gosling ricrea il poster iconico con un nuovo partner

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