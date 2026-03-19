Jonas Pepe, ex concorrente del Grande Fratello, è finito sotto i riflettori per un gesto eclatante avvenuto in America, dove si è mostrato completamente nudo. La sua azione ha attirato subito l’attenzione dei media e del pubblico, alimentando discussioni e curiosità intorno alla sua persona. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social e delle testate online, suscitando reazioni di vario tipo.

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore sta facendo molto parlare un folle gesto compiuto da Jonas Pepe. Scendendo nei dettagli, il romano ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram, riguardante la sua recente vacanza fatta in America insieme a Anita Mazzotta. Nel reel si vede Jonas Pepe chiedere alla compagna dove si trovi la Route 66 per poi iniziare a correre tutto nudo in una strada del Texas. L'uomo ha allegato il video alla seguente didascalia: "Forrester Gump è rimasto indietro", facendo riferimento alla sua celebre corsa. Neanche a dirlo, il video che mostra l'ex protagonista del Grande fratello senza vestiti ha scatenato il popolo social. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello, Jonas Pepe tutto nudo in America: folle gesto dell’ex gieffino

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