Gabbato chi ha vinto l'asta per la tuta olimpica di Jutta Leerdam | 195mila euro per un falso

Due settimane dopo l'asta in cui un offerente anonimo ha acquistato la tuta olimpica di Jutta Leerdam per 195mila euro, si è scoperto che si trattava di un falso. La vera tuta indossata dalla campionessa olandese alle Olimpiadi di Milano Cortina non è stata venduta e l'acquirente ha acquistato un oggetto che non corrispondeva all'originale. La vicenda ha attirato l'attenzione di appassionati e collezionisti.

A due settimane dall'asta che ha visto un anonimo offerente aggiudicarsi la tuta di Jutta Leerdam per 195mila euro, si è scoperto che non era quella effettivamente indossata dalla campionessa olandese alle Olimpiadi di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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