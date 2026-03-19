Dove vedere Roma-Bologna in tv | orario canale e telecronaca

Questa sera, AS Roma e Bologna FC 1909 si sfidano in UEFA Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con dettagli su orario e canale disponibili per gli appassionati. La telecronaca coprirà tutto l’incontro, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti della sfida. I tifosi potranno seguire l’evento sul loro schermo, senza perdere alcun passaggio dell’incontro.

Serata europea per AS Roma e Bologna FC 1909, protagoniste di un derby tutto italiano in UEFA Europa League. Il match si gioca oggi, giovedì 19 marzo, allo Stadio Olimpico, con calcio d’inizio fissato alle ore 21. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, con la telecronaca affidata a Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo e dagli spalti seguiranno il match Paolo Assogna, Marco Nosotti e Gianluca Di Marzio. La sfida sarà inserita all’interno di “Studio Europa League”, il programma di approfondimento in onda dalle 18 alle 23.30 su Sky, condotto da Mario Giunta, con ospiti tra cui Stefano De Grandis, Alessandro Florenzi, Giancarlo Marocchi e Vittoria Orlando. 🔗 Leggi su Funweek.it

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