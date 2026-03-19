Sono state inviate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per l'infanzia e la primaria, secondo il DDG n. 23982025. Le convocazioni sono arrivate ai candidati che hanno superato il voto minimo e che rientrano nel gruppo degli ammessi alla prova. La comunicazione riguarda i partecipanti al concorso PNRR3, che devono presentarsi secondo le indicazioni fornite.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

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