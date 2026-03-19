È già una delle artiste più ascoltate in radio, negozi, palestre, case, vicoli e palazzi, e forse non aveva bisogno di una nuova polemica per avere visibilità. Siamo però sicure che Annalisa la saprà mettere a frutto, perché essere accusate addirittura di blasfemia nel 2026, quando il sacro è già stato profanato in infiniti modi, non è mica facile. Lei ci è riuscita con "Canzone estiva" che è il titolo del brano inedito pubblicato neanche una settimana fa e già al centro di una bufera mediatica e di un acceso dibattito sui social e tra i fan. Alcuni passaggi del brano e del video che lo accompagna hanno infatti scatenato reazioni e interpretazioni contrastanti, dividendo il pubblico tra chi lo difende come scelta artistica e chi lo considera provocatorio e la provocazione che dà più fastidio è quella a sfondo religioso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Bufera su Annalisa accusata di blasfemia per la sua “Canzone estiva”: ecco cosa dice il testo

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