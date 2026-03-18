Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato estivo, la redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente le ultime novità provenienti da club e agenti. Oggi si registrano diverse operazioni in corso e trattative che coinvolgono giocatori di varie squadre italiane e internazionali. Le notizie vengono pubblicate ora dopo ora per offrire un quadro completo delle mosse più recenti nel mondo del calcio.

Gila Lazio, Lotito prova a blindarlo? Milan in agguato, ma la squadra in pole per il suo acquisto è un’altra! Mercato Napoli, Manna guarda alla Premier: vuole riportare in Italia Tonali e non solo! ll piano d’azione Lewandowski, quale futuro? Il punto tra i record col Barcellona e le trattative per il rinnovo Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B Infortunio Skorupski, problema più serio del previsto e stagione finita! Ecco come il Bologna sopperirà alla sua assenza Lotito Lazio, esplode una nuova polemica: tifosi furiosi per via della rimozione di un coro allo... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Video ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Una selezione di notizie su Ultime notizie

Temi più discussi: Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: spunta De Wannemacker, asse con l'Inter; Calciomercato Sampdoria LIVE: le ultime sulle trattative dei blucerchiati; Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l'attacco il 'colpo' è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri.

Dai quattro rigori di Roma-Juve al gol dubbio di Pavlovic: la moviolaNews di calcio e mercato aggiornate 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. calciomercato.it

Calciomercato live, le trattative di oggi: la Juve accoglie Joao Mario, Ferguson ufficiale alla Roma, Calhanoglu resta all'Inter: «Con Lautaro tutto chiarito»Il Milan è in chiusura per Estupinan del Brighton. Il terzino sinistro è atteso in giornata a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Calciomercato live, le trattative di oggi ... ilmessaggero.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.