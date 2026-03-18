Sul calciomercato estivo, la redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente le ultime novità provenienti da club e agenti. Oggi si registrano diverse operazioni in corso e trattative che coinvolgono giocatori di varie squadre italiane e internazionali. Le notizie vengono pubblicate ora dopo ora per offrire un quadro completo delle mosse più recenti nel mondo del calcio.

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Dai quattro rigori di Roma-Juve al gol dubbio di Pavlovic: la moviolaNews di calcio e mercato aggiornate 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. calciomercato.it

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