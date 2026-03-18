Tarquinia sogno infranto | Ancona è la Capitale Italiana della Cultura 2028

Tarquinia ha perso la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028, lasciando il titolo ad Ancona. La decisione è stata annunciata il 18 marzo 2026, segnando la fine del percorso per la città etrusca. La gara per il riconoscimento ha visto coinvolti vari territori, ma alla fine la commissione ha scelto un’altra località.

Tarquinia, 18 marzo 2026 – Sogno infranto per Tarquinia nella corsa a Capitale italiana della Cultura 2028. A conquistare il titolo è stata Ancona, proclamata oggi a Roma dal ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Spadolini del Ministero, alla presenza della giuria e dei rappresentanti delle dieci città finaliste. Per la città etrusca, arrivata fino all’ultimo atto della selezione con il dossier “La cultura è volo”, sfuma così la possibilità di ottenere il riconoscimento e il contributo da un milione di euro destinato alla città vincitrice per l’attuazione del programma culturale presentato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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