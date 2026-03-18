Stereotipie nei cani la veterinaria spiega quali sono i comportamenti ripetitivi più comuni e come intervenire

Una veterinaria spiega quali sono i comportamenti stereotipati più frequenti nei cani, tra cui il rincorrersi la coda, il succhiare il fianco e l’inseguimento di luci. Questi comportamenti sono spesso osservati nei cani che manifestano ripetizioni compulsive, senza un motivo apparente. La professionista descrive anche le modalità più comuni di intervento per gestire queste abitudini.

Le stereotipie nei cani sono comportamenti ripetitivi come rincorrersi la coda, succhiare il fianco o inseguire una luce. Danila D'Angelo, veterinaria esperta in comportamento, spiega a Kodami: "Escludendo problemi neurologici, sono atteggiamenti legati a frustrazione, situazioni di conflitto nella relazione con gli umani e a carenze ambientali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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