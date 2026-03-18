Una concorrente del Grande Fratello Vip ha rivolto una critica a Selvaggia Lucarelli, nuova opinionista del reality, affermando che, come l’agenzia delle entrate, provoca timore. La frase è stata pronunciata prima ancora che la partecipante entrasse nella Casa più spiata d’Italia. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra i concorrenti e l’opinionista.

Prima ancora di entrare nella Casa più spiata d’Italia, una concorrente del Grande Fratello Vip lancia una frecciatina a Selvaggia Lucarelli, la nuova opinionista del reality. Leggi anche: Ricordate il litigio assurdo tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini? Oggi si ritrovano al GF VIP! Come accade spesso con programmi di questo tipo, le prime scintille arrivano ancora prima dell’inizio ufficiale della trasmissione. Interviste, dichiarazioni e battute rilasciate dai protagonisti iniziano già a delineare il clima che accompagnerà il programma. Tra ironia e frecciate, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip non hanno esitato a commentare la presenza di una delle opinioniste più temute del piccolo schermo, Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - «Selvaggia Lucarelli? Come l’agenzia delle entrate, fa paura»: concorrente del GF VIP stronca subito l’opinionista

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Selvaggia Lucarelli opinionista del GF VIP di Ilary Blasi, ma ricordate cosa diceva di lei?Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda e, ancora prima della partenza ufficiale, riesce già a far parlare di sé.

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Il punto di Selvaggia Lucarelli dopo la prima puntata del GF - facebook.com facebook

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