Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La struttura ‘Soft Pillar’: come il verde oliva trasforma la lana in architettura. La gonna ‘Soft Pillar Long’ di Rick Owens non è un semplice capo d’abbigliamento, ma un esercizio di design architettonico applicato al tessuto. Il colore verde oliva funge da sfondo neutro che esalta la morbidezza intrinseca del misto lana, permettendo alla struttura di emergere senza l’aiuto di colori accesi. Rick Owens Gonna 'Soft Pillar long' Il cuore del capo risiede nella tensione dialettica tra i concetti di “soft” e “pillar”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rick Owens Gonna ‘soft Pillar Long’: vale la pena?

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Tutto quello che riguarda Rick Owens Gonna

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