Quando finirà la guerra | l’annuncio di Trump che cambia tutto

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra in Iran potrebbe concludersi rapidamente, affermando di essere fiducioso sugli sviluppi nel Golfo Persico e descrivendo uno scenario di fine imminente delle operazioni militari. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione mentre si pronuncia pubblicamente sul conflitto in corso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare del conflitto in Iran, delineando uno scenario di rapida conclusione delle operazioni militari e mostrando fiducia sugli sviluppi nel Golfo Persico. Nel corso di dichiarazioni rilasciate dallo Studio Ovale, Trump ha ribadito che l’azione americana è ancora in corso, ma che gli Stati Uniti non intendono restare a lungo nel teatro di guerra. «Non siamo ancora pronti a lasciare, ma lo saremo molto presto», ha spiegato, sottolineando come l’intervento sia ormai in una fase avanzata. Alla domanda su un possibile coinvolgimento più ampio, incluso l’invio di truppe di terra, il presidente ha escluso timori di escalation: «Non ho paura, veramente non ho paura di nulla». 🔗 Leggi su Tvzap.it

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