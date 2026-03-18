QN e La Nazione in abbonamento Un anno intero a un prezzo bloccato
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Ultimi giorni per bloccare il prezzo del tuo quotidiano. C’è tempo solo fino al 31 marzo per scegliere l’informazione completa de La Nazione a condizioni super vantaggiose. La nostra campagna abbonamenti “Carta + Digitale” entra infatti nella sua fase conclusiva, offrendo ai lettori l’ultima opportunità per unire il piacere della carta alla versatilità del digitale. È la risposta perfetta per chi non vuole rinunciare a nulla: con i coupon cartacei potrete ritirare la vostra copia in qualsiasi edicola, che siate in città, in vacanza o in trasferta per lavoro, mantenendo il rito del quotidiano sfogliato al caffè. Parallelamente, l’abbonamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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