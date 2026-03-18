Max Mara Leticia | Cashmere vestibilità e cura del capo

Max Mara presenta la collezione Leticia, composta da capi in cashmere che si distinguono per vestibilità e cura dei dettagli. L’azienda si impegna a offrire prodotti di alta qualità, realizzati con attenzione ai materiali e alla lavorazione. La linea include diversi modelli dedicati a chi cerca eleganza e comfort, sottolineando l’importanza di capi durevoli e raffinati. L’articolo contiene link di affiliazione, e si potrebbe ricevere una commissione senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del cashmere: tra morbidezza e struttura nella Leticia. L’equilibrio tra tessuto nobile e silhouette strutturata. La cappa ‘Leticia’ di Max Mara si distingue per l’uso strategico del doppio drap in puro cashmere, un materiale scelto non solo per la sua nota morbidezza, ma anche per la capacità di mantenere una forma definita. La lavorazione a coste sui dettagli laterali e sulle maniche corte a kimono conferisce al capo una struttura che contrasta con la fluidità generale del tessuto principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Max Mara Leticia: Cashmere, vestibilità e cura del capo Articoli correlati Leggi anche: Max Mara Gioiosa: Cashmere puro, vestibilità e cura del capo Leggi anche: Max Mara ‘Freccia’: Cachemire, vestibilità e cura del capo