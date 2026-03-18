Jane Fonda attacca Barbra Streisand | Sono sempre stata innamorata di Robert Redford Ecco cos’è successo fra le due artiste
Archiviata la serata degli Oscar, resta la trama di quello che potrebbe essere un film escluso dai premi per la sceneggiatura più originale: due donne attempate litigano per un uomo morto. A dire il vero è una sola a recriminare, Jane Fonda, l’altra, Barbra Streisand, per il momento non replica ma non è detto che si astenga in futuro. Sta di fatto che Jane Fonda è su tutte le furie dopo che alla co-star di Come Eravamo è stato riservato l'onore dell'omaggio a Robert Redford, scomparso nel 2025 a 91 anni al termine del segmento In Memoriam durante l'ultima notte delle stelle. "Che diritto aveva Barbra Streisand di accaparrarsi... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Contenuti e approfondimenti su Jane Fonda
Temi più discussi: Jane Fonda attacca Barbra Streisand: Sono sempre stata innamorata di Robert Redford. Ecco cos’è successo fra le due artiste; Jane Fonda contro Barbra Streisand per il ricordo di Robert Redford agli Oscar: Perché lei?; Jane Fonda attacca Barbra Streisand | Sono sempre stata innamorata di Robert Redford Ecco cos’è successo fra le due artiste; Jane Fonda attacca Barbra Streisand | Sono sempre stata innamorata di Robert Redford Ecco cos’è successo fra le due artiste.
Jane Fonda contro l'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford: Non meritava di farlo'Jane Fonda ha criticato l'Academy per la decisione di affidare a Barbra Streisand l'omaggio a Robert Redford durante gli Oscar 2026 ... cinema.everyeye.it
Jane Fonda contro Barbra Streisand agli Oscar: «Perché l’omaggio a Robert Redford l’ha fatto lei? Io avevo più cose da dire»L’attrice ha confidato: «Sono sempre stata innamorata di lui. L’essere umano più bello che ci sia stato, e con valori straordinari». E ha punzecchiato la collega: «Lei ha fatto solo un film con lui, i ... vanityfair.it
Jane Fonda ha commentato con tono ironico il tributo a Robert Redford affidato a Barbra Streisand durante il segmento In Memoriam della cerimonia degli Oscar 2026. Un’osservazione leggera, che però sottolinea il lungo rapporto professionale e personale t facebook
Jane Fonda contro Streisand dopo il tributo a Robert Redford. Strascichi di Oscar e polemiche sulle assenze In Memoriam #ANSA x.com