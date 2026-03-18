Archiviata la serata degli Oscar, resta la trama di quello che potrebbe essere un film escluso dai premi per la sceneggiatura più originale: due donne attempate litigano per un uomo morto. A dire il vero è una sola a recriminare, Jane Fonda, l’altra, Barbra Streisand, per il momento non replica ma non è detto che si astenga in futuro. Sta di fatto che Jane Fonda è su tutte le furie dopo che alla co-star di Come Eravamo è stato riservato l'onore dell'omaggio a Robert Redford, scomparso nel 2025 a 91 anni al termine del segmento In Memoriam durante l'ultima notte delle stelle. "Che diritto aveva Barbra Streisand di accaparrarsi... 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Jane Fonda attacca Barbra Streisand: “Sono sempre stata innamorata di Robert Redford”. Ecco cos’è successo fra le due artiste

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Jane Fonda contro l'omaggio di Barbra Streisand a Robert Redford: Non meritava di farlo'Jane Fonda ha criticato l'Academy per la decisione di affidare a Barbra Streisand l'omaggio a Robert Redford durante gli Oscar 2026 ... cinema.everyeye.it

Jane Fonda contro Barbra Streisand agli Oscar: «Perché l’omaggio a Robert Redford l’ha fatto lei? Io avevo più cose da dire»L’attrice ha confidato: «Sono sempre stata innamorata di lui. L’essere umano più bello che ci sia stato, e con valori straordinari». E ha punzecchiato la collega: «Lei ha fatto solo un film con lui, i ... vanityfair.it

Jane Fonda ha commentato con tono ironico il tributo a Robert Redford affidato a Barbra Streisand durante il segmento In Memoriam della cerimonia degli Oscar 2026. Un’osservazione leggera, che però sottolinea il lungo rapporto professionale e personale t facebook

Jane Fonda contro Streisand dopo il tributo a Robert Redford. Strascichi di Oscar e polemiche sulle assenze In Memoriam #ANSA x.com