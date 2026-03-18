Il Grande Fratello Vip 2026 ha visto il primo flirt tra Ibiza e Renato, avvenuto durante i pochi giorni in cui i concorrenti sono stati in casa. La presenza ridotta di partecipanti e il tempo limitato hanno favorito alcune dinamiche di attrazione e simpatia tra i concorrenti. La situazione ha attirato l’attenzione su possibili strategie di comportamento all’interno del reality.

Roma, 17 marzo 2026 - Primo timido flirt al Grande Fratello Vip? Senza dubbio il fatto di essere stati soltanto in quattro e di aver avuto a disposizione per qualche giorno l’intera casa ha facilitato la nascita di alcune dinamiche, fra le quali un inizio di simpatia. I due inquilini ad esserne protagonisti sono Ibiza Altea e Renato Biancardi. Chi sono Ibiza Altea e Renato Biancardi. Tanto Ibiza Altea quanto Renato Biancardi hanno già partecipato a un reality show. In entrambi i casi si trattava di prodotti Netflix: la prima è stata fra i protagonisti della prima edizione di ‘Too Hot To Handle Italia’, mentre il secondo qualche anno prima, ovvero nel 2018, aveva preso parte a ‘Ex On The Beach Italia’ condotto da Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 2026, già il primo flirt: fra Ibiza e Renato è strategia?

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