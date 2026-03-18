Festa del Papà 2026 | frasi e citazioni per gli auguri che fanno bene al cuore

Il 19 marzo, in Italia, si celebra la Festa del Papà, una giornata dedicata a riconoscere l’affetto e il ruolo dei padri. In questa occasione, si condividono disegni fatti a scuola, biglietti scritti a mano e dolci preparati in famiglia. È un giorno in cui si esprimono affetto e gratitudine attraverso gesti semplici e sinceri. La festa richiama ricordi di momenti familiari e di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

Roma, 18 marzo 2026 – Un disegno fatto a scuola, il biglietto scritto a mano con la grafia incerta, un dolce preparato insieme alle mani esperte della mamma: la Festa del Papà, in Italia celebrata il 19 marzo, durante l’infanzia ha tutta la dolcezza di un abbraccio da dare di slancio. Papà è l’attesa della porta che si apre, la stanchezza di un volto talvolta preoccupato da pensieri difficili, mani graffiate dal lavoro. Tuttavia, come ricorda la figura di San Giuseppe, presenza silenziosa e al tempo stesso attiva, prendersi cura di una famiglia non sempre è facile. Dietro ai padri si nasconde la storia complessa di uomini che continuano a cercare e sognare, senza smettere di farsi domande e che, al tempo stesso, spesso fanno fatica a condividersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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