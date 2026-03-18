Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

È stata resa nota la lettera estratta per l’inizio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti direttoriali n. 2938 e 2939 del 2025. Le prove riguardano docenti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. La comunicazione riguarda le procedure di selezione e l’avvio delle fasi orali, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui candidati coinvolti.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti e contenuti su Concorso docenti Temi più discussi: Concorso docenti PNRR3: prova suppletiva. Ammessi anche alcuni candidati del TFA X ciclo. Le indicazioni; Concorso PNRR3 docenti secondaria: proseguono le convocazioni per le prove orali e pratiche [IN AGGIORNAMENTO]; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso docenti PNRR3: ammissione alla prova orale, scioglimento della riserva e voto minimo – Tutto ciò che c’è da sapere. Concorso docenti PNRR3, oggi e domani le suppletive anche per candidati del X ciclo con riserva. Potrà cambiare voto minimo di accesso?Concorso docenti PNRR3: oggi e domani si svolgono le prove suppletive. Chi partecipa e quali risvolti potrebbe avere il risultato. orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, conclusione prevista entro il 30 giugno. In tempo utile per completare le 70.000 assunzioni PNRRAtto di indirizzo 2026 del Ministro Valditara: un capitolo specifico è dedicato alle assunzioni del personale docente. orizzontescuola.it Concorso Docenti 2026 pista tutto a loro e resto a casa - facebook.com facebook Integrazione Commissione giudicatrice – Concorso docenti D.D. MIM 2939/2025 – Classe di concorso B015 “Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche” x.com