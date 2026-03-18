Un'ipotesi di costruzione di una moschea viene respinta con fermezza, con un messaggio chiaro contro nuove divisioni. La discussione riguarda anche la possibile realizzazione di uno stadio, che si trova tra i territori di San Donato e Milano, due Comuni che si confrontano tra progetti di riqualificazione e situazioni di degrado. La questione riguarda due aree prossime ma distinte, oggetto di attenzione pubblica.

Prima lo stadio in territorio di San Donato e ora la moschea in territorio milanese. Il confine fra i due Comuni balla tra riqualificazione e degrado. Finita la tarantella dello stadio che era ben visto da molti ma che ha creato forti proteste degli ambientalisti, ora arriva l’ipotesi moschea. Le aree sono diverse ma si trovano nella stessa zona anche se su due Comuni diversi. "Prima di parlare di nuovi insediamenti, è indispensabile bonificare via Impastato, con il taglio della vegetazione, luogo in cui è stato ucciso, con un colpo di pistola, il pusher A. Mansouri. Si tratta di un fatto gravissimo, avvenuto in un contesto di alta tensione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Altolà” all’ipotesi di una moschea : "Diciamo no a nuove divisioni"

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