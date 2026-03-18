Ai ’Falò’ arriva anche la tv di Stato francese

Durante la Festa del Falò, si evidenzia come anche la televisione di Stato francese abbia deciso di coprire l'evento, portando così l'attenzione mediatica su questa tradizione. La preparazione, in particolare nei fine settimana, rappresenta il momento più apprezzato, coinvolgendo molte persone e creando un’atmosfera di attesa e partecipazione collettiva. La presenza dei mezzi di comunicazione evidenzia l’interesse crescente per questa ricorrenza.

"La parte più bella della Festa del Falò è la preparazione, specialmente quella dei fine settimana, quando andiamo a ‘spini’ o ginestre sulle colline circostanti il paese, quando li portiamo sulle opposte rive del fiume Montone la domenica pomeriggio e quando facciamo la Festa di preparazione dei pagliai mangiando e bevendo insieme, con musica, canti e balli". E’ questa l’unica parte in comune della Festa del Falò condivisa dai due rione avversari Borgo e Mercato, protagonisti indiscussi della principale festa paesana di Rocca San Casciano, conosciuta ormai in tutta Italia. Ma quest’anno da Oltralpe arriva una gradita sorpresa che farà piacere a Rocca, la ‘piccola Parigi’: La Tv di Stato francese sbarcherà a Rocca la sera del Falò per trasmettere in Francia "Le plus grand Feu italienne de joie", in onda su France 5 dal 2006. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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