AEK Atene-NK Celje Conference League 19-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'AEK Atene e l'NK Celje si incontrano nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League, in programma il 19 marzo 2026 alle 18:45. Dopo aver vinto l’andata con un punteggio di 4-0 in trasferta, l’AEK Atene si trova a un passo dai quarti di finale. La formazione ufficiale e le quote sono già state annunciate.

L’AEK Atene è a 90 minuti dai quarti di finale di Conference League dopo aver travolto l’NK Celje a domicilio con un netto 0 a 4 all’andata. I kitrinomavri di Nikolic hanno di fatto chiuso i conti nel primo tempo della gara d’andata, trovando una squadra completamente diversa rispetto a quella che fu di Riera. Intanto il campionato vede la squadra inciampare nuovamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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