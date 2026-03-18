? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 21.00 si gioca la sfida tra Bayern Monaco e Atalanta. La formazione dei bavaresi schiera Urbig in porta, con Stanisic, Tah, Kim e Bischof in difesa. A centrocampo ci sono Goretzka e Pavlovic, mentre in attacco offensivo ci sono Karl, Guerreiro, Luis Diaz e Kane. L'allenatore dei tedeschi ha scelto questa formazione per l'incontro di questa sera.

Bayern Monaco-Atalanta (21.00). Bayern (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane. All. Kompany A disp. Prescott, Bärtl, Upamecano, Ito, Laimer, Manuba, Ofli, Pavic, Gnabry, Jackson. Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Kamaldeen; Scamacca. All. Palladino A disp. Carnesecchi, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski, Bakker, De Roon, Samardzic, Raspadori, Krstovic. Arbitro: Bastien (Francia) Tutti gli aggiornamenti in diretta. 19.45 – Le formazioni ufficiali: Sportiello è la scelta in porta, in mediana turno di riposo per capitan De Roon, che giocando toccherebbe le 435 presenze eguagliando il record di Bellini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Bayern Monaco, tutti gli aggiornamenti in diretta Leggi anche: Atalanta e Bayern Monaco si sfidano: aggiornamenti in diretta dalla Champions League. Live ATALANTA-BAYERN MONACO - CHAMPIONS LEAGUE Una selezione di notizie su LIVE Bayern Monaco Atalanta tutti gli... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Champions League: in campo alle 21 Bayern Monaco-Atalanta DIRETTA; Bayern Monaco-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla. Bayern Monaco-Atalanta diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVETrasferta a Monaco di Baviera per la squadra di Palladino dopo il 6-1 dell'andata: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Bayern Monaco-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa Dea di Raffaele Palladino fa visita ai bavaresi di Vincent Kompany nel ritorno degli ottavi di finale. All’Allianz Arena si riparte dall’1-6 dell’andata a Bergamo ... tuttosport.com #BayernMonaco- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com Quanti cuori nerazzurri in Baviera #bayernatalanta #bayern #monaco #atalanta #championsleague facebook