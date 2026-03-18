? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Da bergamonews.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 26 del primo tempo, il Bayern Monaco ha segnato su rigore grazie a Kane, portandosi in vantaggio sull’Atalanta. La formazione bavarese schiera Urbig tra i pali, con Stanisic, Tah, Kim e Bischof in difesa, Goretzka e Pavlovic a centrocampo, e Karl, Guerreiro e Luis Diaz a supportare Kane in attacco. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.

Bayern Monaco-Atalanta 1-0. Marcatori: 26? rig. Kane Bayern (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane. A disp. Prescott, Bärtl, Upamecano, Ito, Laimer, Manuba, Ofli, Pavic, Gnabry, Jackson. All. Kompany Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Kamaldeen; Scamacca. A disp. Carnesecchi, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski, Bakker, De Roon, Samardzic, Raspadori, Krstovic. All. Palladino Arbitro: Bastien (Francia) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Tutti gli aggiornamenti in diretta. 30?  – Fuga di De Ketelaere verso la porta, fermato per offside. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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