? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta 1-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 26 del primo tempo, il Bayern Monaco ha segnato su rigore grazie a Kane, portandosi in vantaggio sull’Atalanta. La formazione bavarese schiera Urbig tra i pali, con Stanisic, Tah, Kim e Bischof in difesa, Goretzka e Pavlovic a centrocampo, e Karl, Guerreiro e Luis Diaz a supportare Kane in attacco. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.

Bayern Monaco-Atalanta 1-0. Marcatori: 26? rig. Kane Bayern (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Goretzka, Pavlovic; Karl, Guerreiro, Luis Diaz; Kane. A disp. Prescott, Bärtl, Upamecano, Ito, Laimer, Manuba, Ofli, Pavic, Gnabry, Jackson. All. Kompany Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Kamaldeen; Scamacca. A disp. Carnesecchi, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Zalewski, Bakker, De Roon, Samardzic, Raspadori, Krstovic. All. Palladino Arbitro: Bastien (Francia) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Tutti gli aggiornamenti in diretta. 30? – Fuga di De Ketelaere verso la porta, fermato per offside. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Bayern Monaco, tutti gli aggiornamenti in diretta Leggi anche: ? LIVE! Bayern Monaco-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in diretta Live ATALANTA-BAYERN MONACO - CHAMPIONS LEAGUE Contenuti utili per approfondire LIVE Bayern Monaco Atalanta 1 0 tutti... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Champions League: in campo alle 21 Bayern Monaco-Atalanta DIRETTA; Bayern Monaco-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Live FC Bayern Monaco - Atalanta - Champions League: Punteggi & Highlights Calcio - 18/03/2026. Bayern Monaco-Atalanta, il risultato in diretta LIVEL'Uefa ha aperto la vendita per assistere dal vivo alle finali di maggio delle coppe europee. Ai tifosi delle due finaliste e al pubblico neutrale saranno destinati la maggior parte dei biglietti. Qua ... sport.sky.it Bayern Monaco-Atalanta 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: gol su rigore di KaneLa diretta live di Bayern Monaco-Atalanta di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Ci siamo, alle 21.00 scende in campo in Champions League l'Atalanta per la partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco Segui tutto il match in diretta su RTL 102.5 https://pulse.ly/ifimkxg0hf #RTL1025InChampionsLeague #UCL - facebook.com facebook #BayernMonaco- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com