WhatsApp arriva sugli smartwatch Garmin | i modelli compatibili

Garmin ha annunciato che l’app WhatsApp sarà disponibile sui suoi smartwatch tramite il Connect IQ Store. La novità riguarda solo alcuni modelli specifici di dispositivi Garmin. Per ora, l’app consente di ricevere notifiche e leggere i messaggi, ma non prevede tutte le funzioni di WhatsApp. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dall’azienda senza indicare una data precisa di rilascio.

Garmin ha annunciato l’arrivo dell’app WhatsApp sul suo Connect IQ Store, ma con alcune limitazioni: l’app è disponibile solo su smartwatch selezionati. Dispositivi più datati o di fascia inferiore, come Enduro 2, Fenix 7, o Forerunner 165, non sono compatibili. Allo stesso modo, smartwatch come Instinct 3, Instinct E, e Instinct Crossover AMOLED (attualmente $609 su Amazon) non rientrano nella lista dei supportati. Al momento, non è previsto il supporto alla dettatura vocale. Inoltre, per le chiamate in arrivo, l’app consente solo di rifiutare le chiamate, senza possibilità di rispondere direttamente dallo smartwatch. L’app WhatsApp si collega a uno smartphone Android o iOS accoppiato, quindi non funzionerà se i due dispositivi sono fuori portata. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - WhatsApp arriva sugli smartwatch Garmin: i modelli compatibili Articoli correlati Garmin smartwatch al prezzo più basso di semprequesto testo offre una panoramica sull’instinct 2x solar di garmin, orologio smart orientato al fitness che integra la ricarica solare per prolungare... Garmin smartwatch prezzo più basso ora la scelta ideale per la maggior parte delle personeQuesto testo sintetizza le caratteristiche principali della garmin vivoactive 6, evidenziando prezzo, specifiche hardware e potenzialità di utilizzo... Contenuti utili per approfondire WhatsApp arriva Discussioni sull' argomento Pokémon Sleep: arriva il supporto agli smartwatch Garmin con bonus per gli Allenatori; Amazon, incredibile 84% di sconto sullo smartwatch unisex con app; Pokémon Sleep supporta ufficialmente lo smartwatch Garmin; Google Gemini su Wear OS: arriva la nuova scheda meteo. Il 3 febbraio scorso, quasi a fine serata, arriva un messaggio su WhatsApp che ci gela il sangue: “Giulia è volata in cielo mentre era a letto con me.” Noi di Masseria La Timpa, soprattutto dopo la tristissima vicenda della giovane Giulia, che si è lasciata morire a - facebook.com facebook