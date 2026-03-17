Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 17 marzo

Oggi i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano spazio alle notizie sulla Juventus, con le prime pagine che evidenziano le tematiche più importanti del momento. La rassegna stampa include articoli e titoli riguardanti la squadra, le sue ultime partite e le questioni legate alla società, offrendo una panoramica aggiornata sulle novità più rilevanti del settore.

Goretzka Juve: un matrimonio rinviato già due volte, ma attenzione alla concorrenza di questa big europea. Tutte le novità Boga Juventus, ci sono buoni segnali per il riscatto del calciatore ivoriano. Che cosa filtra dalla Continassa Pellegrini Juventus, Spalletti stima il capitano della Roma e lo vorrebbe a Torino. Le ultime sulla possibile trattativa Vicario Juve, è rottura totale tra il portiere e il Tottenham: il suo futuro potrebbe essere in Serie A! Gli aggiornamenti Alisson Juve, il sogno di mercato è già tramontato: indiscrezione a sorpresa dall’Inghilterra sul futuro del portiere. La novità Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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