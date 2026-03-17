Quando pagano l' Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

A marzo 2026 l'Inps effettuerà i pagamenti dell'Assegno unico universale destinato alle famiglie con figli a carico. Le date di accredito sono state pubblicate nel calendario ufficiale dell'ente e prevedono pagamenti mensili in base al valore dell'ISEE. L’erogazione continuerà regolarmente anche nel mese di marzo, seguendo le scadenze stabilite dall’istituto di previdenza.

Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di marzo 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 19 e il 20 marzo. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Pagamenti Assegno unico Febbraio 2026: ecco le date e le novità in arrivo.

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