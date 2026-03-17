Omicidio Mansouri a Rogoredo contestata a Cinturrino la premeditazione per l' uccisione a colpi di pistola del pusher

La Procura di Milano ha contestato a Carmelo Cinturrino la premeditazione nell’omicidio di Mansouri avvenuto a Rogoredo. L’episodio ha visto il poliziotto coinvolto, accusato di aver ucciso a colpi di pistola il pusher. Le autorità hanno formalizzato le accuse e avviato le procedure legali contro Cinturrino, che ora si trova sotto indagine per il reato di omicidio premeditato.

Caso Mansouri, nuove accuse al poliziotto Carmelo Cinturrino: la Procura di Milano contesta la premeditazione nell’omicidio e indaga altri due agenti del commissariato Mecenate La Procura di Milano ha contestato all'assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino l'omicidio premeditato del push. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Mansouri a Rogoredo, contestata a Cinturrino la premeditazione per l'uccisione a colpi di pistola del pusher Articoli correlati Omicidio di Rogoredo: contestata anche la premeditazione a Carmelo CinturrinoLa Procura di Milano contesta al poliziotto Carmelo Cinturrino oltre 30 capi di imputazione, tra cui l’omicidio di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio... Omicidio Mansouri a Rogoredo, Carmelo Cinturrino fermato ammette la "messinscena della pistola per paura"Ha ammesso la messinscena il poliziotto Carmelo Cinturrino, l’agente indagato per omicidio volontario per la morte del pusher Abderrahim Mansouri,... Una raccolta di contenuti su Omicidio Mansouri Temi più discussi: Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il movente; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Rogoredo, nuove accuse contro Cinturrino: Premeditò l'omicidio di Mansouri; Cinturrino premeditò l'omicidio di Mansouri: nuove accuse al poliziotto. Indagati altri 2 colleghi. Mansouri ucciso a Rogoredo, contestato l'omicidio premeditato a Cinturrino: altri due poliziotti indagatiDeve rispondere di omicidio premeditato l'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino arrestato per aver sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, il giovane pusher ammazzato lo scorso ... adnkronos.com Omicidio di Rogoredo, altri due poliziotti indagatiSi allarga l’indagine dopo l’uccisione di Rogoredo dello scorso 26 gennaio. Il filone d’inchiesta partito con l’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino vede ora altri due poliziotti iscritti n ... ilcittadino.it Quello del 28enne pusher marocchino Abderrahim Mansouri è stato un omicidio premeditato da parte del poliziotto Carmelo Cinturrino. L’aggravante da ergastolo è contestata dalla Procura di Milano nella richiesta di incidente probatorio ed è puntellata, seco - facebook.com facebook Dopo l’omicidio di Abderrahim Mansouri si allarga l’inchiesta #Milano #CasoMansouri #Cinturrino #mansouri x.com