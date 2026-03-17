Una donna è stata condannata per aver esercitato abusivamente la professione di nutrizionista in uno studio a Correggio tra maggio e dicembre 2020. È stata riconosciuta colpevole di aver svolto attività professionale senza aver conseguito il titolo necessario e dovrà risarcire l’Ordine dei nutrizionisti. La sentenza riguarda il periodo in cui ha effettuato consulenze e praticato attività nel suo studio.

È stata riconosciuta responsabile di aver esercitato abusivamente la professione di nutrizionista in uno studio a Correggio, fatto contestato dal maggio al dicembre 2020. Al termine del primo grado, il giudice Michela Caputo ha deciso per Roberta Reggiani, 66 anni, una condanna a 10 mesi e una multa di 10mila euro, con pena sospesa. È stato disposto anche il risarcimento di 3mila euro alla Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (Fnob), costituita parte civile. Il verdetto è stato piu severo di quello chiesto dal pm: 4 mesi e 8mila euro di multa. Lindagine è partita dopo alcune segnalazioni alla Fnob secondo le quali lei donna avrebbe esercitato, ma senza aver i titoli; da qui sono scattati gli accertamenti dei carabinieri del Nas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nutrizionista senza un titolo". Condannata, risarcirà l’Ordine

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