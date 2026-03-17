Naspi a marzo 2026 quando viene pagata | consulta le date

Da feedpress.me 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La NASpI di marzo 2026 sarà corrisposta nelle prossime settimane, con le date di pagamento già pubblicate dall’Inps. I beneficiari possono consultare il calendario ufficiale per sapere quando riceveranno l’accredito sul proprio conto corrente. Le date variano a seconda della regione di residenza e della modalità di pagamento scelta, e sono state rese note dall’ente previdenziale.

. Il pagamento della NASpI di marzo 2026 è imminente. Come avviene ogni mese, l’ INPS non prevede una data unica di accredito valida per tutti i beneficiari: le tempistiche variano in base alla data di presentazione della domanda, alla storia contributiva e agli eventuali ricalcoli in corso. In linea generale, gli accrediti della disoccupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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NASpI 2026: Addio pagamento UNICO! Anticipo diviso in 2 RATE

Video NASpI 2026: Addio pagamento UNICO! Anticipo diviso in 2 RATE

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