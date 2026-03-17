Naspi a marzo 2026 quando viene pagata | consulta le date

La NASpI di marzo 2026 sarà corrisposta nelle prossime settimane, con le date di pagamento già pubblicate dall’Inps. I beneficiari possono consultare il calendario ufficiale per sapere quando riceveranno l’accredito sul proprio conto corrente. Le date variano a seconda della regione di residenza e della modalità di pagamento scelta, e sono state rese note dall’ente previdenziale.

. Il pagamento della NASpI di marzo 2026 è imminente. Come avviene ogni mese, l’ INPS non prevede una data unica di accredito valida per tutti i beneficiari: le tempistiche variano in base alla data di presentazione della domanda, alla storia contributiva e agli eventuali ricalcoli in corso. In linea generale, gli accrediti della disoccupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Naspi a marzo 2026, quando viene pagata: consulta le date NASpI 2026: Addio pagamento UNICO! Anticipo diviso in 2 RATE Una raccolta di contenuti su Naspi a marzo 2026 quando viene pagata... Temi più discussi: Non solo pensioni. Tutti i pagamenti Inps di marzo 2026: il calendario; Il calendario dei pagamenti Inps di marzo, dall’Assegno unico alla Naspi; Le Novità Normative della Settimana dal 9 al 15 marzo 2026; Assegno di invalidità o NASpI, la scelta non ha scadenza. NASpI di marzo: si restringe la platea dei beneficiariCosa cambia per i richiedenti e percettori di NASpI da marzo: le nuove regole in vigore ed una panoramica completa dei nuovi requisiti. msn.com Bonus 100 euro e NASpI: il calendario di marzo e le regole per il credito ex RenziBonus 100 euro e NASpI: il calendario di marzo e le regole per il credito ex Renzi. Quando arriva il pagamento a marzo 2026? quotidianodiragusa.it Regime forfettario e indennità NASpI 13 Marzo 2026 di Mauro Nicola La percezione da parte del contribuente, ex lavoratore dipendente, della NASpI, non genera incompatibilità con l’adozione del regime forfettario in caso di apertura della partita IVA, ma solo - facebook.com facebook Online nuove procedure del Fondo di Trento per formazione e NASpI. Disponibili le modalità per accedere ai programmi formativi e alle tutele integrative all'indennità di disoccupazione rb.gy/b0zu9a Inps Comunica x.com