Movimento pausa e consapevolezza | 5 consigli per migliorare l’equilibrio emotivo ogni giorno

Da iodonna.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gestire le emozioni quotidianamente rappresenta una sfida per molte persone, e imparare a farlo può migliorare significativamente il proprio equilibrio emotivo. Si tratta di sviluppare tecniche che permettano di riconoscere e affrontare i sentimenti senza lasciarsi travolgere, senza ignorare o reprimere ciò che si prova. Questi approcci aiutano a mantenere una certa stabilità nel corso delle giornate.

I mparare a gestire le emozioni è una delle competenze più importanti per il benessere mentale. Non significa ignorare ciò che si prova o reprimere sentimenti difficili, ma sviluppare la capacità di riconoscerli, comprenderli e affrontarli senza esserne sopraffatti. Secondo gli esperti di Doral Health & Wellness, la cosiddetta regolazione emotiva rappresenta una vera e propria abilità psicologica: una competenza che permette di affrontare lo stress, migliorare la resilienza e costruire relazioni più sane. La buona notizia è che questa capacità non è innata e immutabile: può essere allenata. Proprio come accade con un muscolo, la stabilità emotiva si sviluppa attraverso piccole abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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