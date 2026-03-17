Melek – Il coraggio di una madre anticipazioni 23 marzo 2026 | Melek sotto ricatto e Dafne pronta alla fuga

La nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda lunedì 23 marzo 2026 su Real Time, si preannuncia come una delle più intense dall’inizio della serie. Le tensioni familiari raggiungono un punto critico, mentre Melek si ritrova sempre più sola, costretta a difendersi da chi avrebbe dovuto proteggerla. La protagonista dovrà affrontare un padre che la respinge, un ex marito pronto a tutto pur di strapparle i figli e una figlia che sogna di scappare lontano. Cosa scatenerà la rottura definitiva con Seyit Ali? Quali mosse metterà in atto Alpay per piegarla? E fino a che punto Dafne sarà disposta ad arrivare pur di lasciare la Turchia? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Melek - Il coraggio di una madre Anticipazioni 9 Marzo

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