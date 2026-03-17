Jack Ryan | Ghost War John Krasinski torna in azione | ecco il primo adrenalinico trailer

Da universalmovies.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il franchise di Tom Clancy compie il grande salto dalle serie TV al cinema. Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Jack Ryan: Ghost War, l’atteso lungometraggio che vede il ritorno di John Krasinski nei panni dell’analista della CIA più famoso al mondo. Il film, che debutterà sulla piattaforma il prossimo 20 maggio 2026, promette di essere la missione “più personale e pericolosa” mai affrontata dal protagonista. In questa nuova avventura, Jack Ryan si ritroverà coinvolto in una complessa rete di tradimenti legata a un passato che credeva sepolto. Al suo fianco ritroveremo volti noti come Mike November (Michael Kelly) e James... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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