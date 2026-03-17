Il 22 e 23 marzo si terranno delle consultazioni popolari riguardanti una riforma della Giustizia approvata dal governo e approvata in quattro sessioni sia alla Camera che al Senato. Il referendum si svolgerà in due giornate e coinvolge gli elettori italiani chiamati a esprimersi su questo tema. La consultazione rappresenta un momento di partecipazione popolare e di confronto diretto sulla questione.

AGI - Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in 7 semplici punti. Che tipo di referendum è?. Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all'articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il referendum sulla giustizia spiegato in 7 domande e 7 risposte

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

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