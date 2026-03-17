Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna i prezzi di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane, offrendo un quadro preciso delle variazioni quotidiane. Le cifre vengono pubblicate regolarmente per consentire agli automobilisti di conoscere i costi attuali e pianificare al meglio i propri spostamenti. L'informazione è disponibile in modo puntuale e dettagliato su tutto il territorio nazionale.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.843 per la benzina, 2.070 per il diesel, 0.719 per il gpl, 1.520 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 17 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.050 Benzina SELF 1.822 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Temi più discussi: Guerra in Iran, il costo di diesel e benzina oggi Regione per Regione; Diesel oltre i 2 euro, Roma maglia nera dei rincari: la mappa dei prezzi e i quartieri più colpiti; Perché il prezzo della benzina è già aumentato; Prezzi della benzina a Bologna, la mappa dei distributori: Dove il pieno conviene di più.

Perché il Gpl costa meno di benzina e gasolio? Accise e costiI rincari di benzina e diesel degli ultimi giorni hanno riacceso i riflettori sul Gpl, carburante alternativo che in Italia gode ancora di una nutrita schiera di estimatori per via dei propri ridotti ... msn.com

Prezzo benzina e diesel, aumenti record in tutta Italia: il gasolio sopra i 2 euroLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzo benzina e diesel, aumenti record in tutta Italia: il gasolio sopra i 2 euro ... tg24.sky.it

Quanto costa l'installazione di un impianto elettrico in casa Scopri il prezzo medio per l'installazione di un impianto elettrico in casa. Prezzi 2025. Preventivi gratuiti - facebook.com facebook

In azzurro, il prezzo del greggio. In blu scuro, invece, quanto costa il combustibile per aerei. Donald Trump vi augura buone vacanze. x.com