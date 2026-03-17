Il politico italiano arrestato | accuse gravissime è shock per il partito

Un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha portato all’arresto di tre persone, tra cui l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi, un uomo di 36 anni, appartenente a Fratelli d’Italia. Le accuse rivolte a questi soggetti sono molto gravi e hanno sorpreso il partito, che si trova ora a gestire le conseguenze di questa operazione.

Un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha portato all’arresto di tre persone, tra cui l’ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi Pietro Guadalupi, 36 anni, esponente di Fratelli d’Italia. L’ipotesi di reato contestata è estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestazione che colloca il procedimento in un quadro di particolare gravità. Il provvedimento cautelare è stato eseguito su richiesta della pubblico ministero della Dda, Carmen Ruggiero. Oltre a Guadalupi, la misura ha riguardato Adriano Vitale e Mauro Iaia. Un quarto indagato, destinatario dell’ordinanza, risulta al momento irreperibile. Secondo quanto emerso, l’inchiesta mira a ricostruire condotte e rapporti che, per modalità e contesto, sarebbero riconducibili al cosiddetto metodo mafioso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il politico italiano arrestato: accuse gravissime, è shock per il partito Articoli correlati Leggi anche: Arrestato il cantante italiano: accuse gravissime. Cosa sta succedendo “È partito il missile. Lo ha lanciato!”. Accuse gravissime: cosa succedeLa Corea del Nord è tornata a far salire la tensione nella regione con il lancio notturno di un proiettile non identificato in direzione del Mar del... Approfondimenti e contenuti su politico italiano Discussioni sull' argomento Caso Moro, quel pedinamento contro l’ambasciata in Nicaragua nei file desecretati sul br Casimirri; Stretto di Hormuz, Italia-Gb-Germania studiano piano per proteggere le navi dalle minacce iraniane; Peter Thiel a Roma per parlare di Anticristo: chi è il fondatore di Paypal, sostenitore di Trump con un patrimonio di 29 miliardi di dollari; Salvini promuove Trump sul petrolio russo, Tajani frena: scontro sulle sanzioni. Utilizzo dati e privacyC'è anche il giornalista e politico italiano Biagio Pilieri fra i detenuti politici rilasciati nella notte italiana delle autorità di Caracas. Lo scrive il quotidiano venezuelano Nacional. Pilieri, 60 ... tgcom24.mediaset.it La presenza del fondatore di PayPal e Palantir Technologies non è passata inosservata nel dibattito politico italiano - facebook.com facebook