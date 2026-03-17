Da martedì 17 marzo, il reality “Grande Fratello Vip” torna in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La trasmissione ha riacceso l’attenzione di pubblico e media, mentre i social sono stati invasi da commenti e discussioni riguardo al nuovo avvio. La presenza di LUCARELLI ha ulteriormente alimentato l’interesse intorno al programma.

Da martedì 17 marzo, “Grande Fratello Vip” arriva in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Blasi torna dopo 8 anni di assenza dal GF Vip, Buonamici è stata confermata dalla scorsa edizione mentre per Lucarelli è la prima volta. Al centro del racconto del reality prodotto da Endemol Shine Italy ci saranno i 16 concorrenti, pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. IL CAST TRA RITORNI E SORPRESE Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di “Gf Vip” ha accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House che ha riscosso grande successo su Mediaset Infinity: oltre 1. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GRANDE FRATELLO VIP È RINATO? BLASI E LUCARELLI MANDANO IN TILT WEB E SOCIAL

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Una selezione di notizie su GRANDE FRATELLO

Temi più discussi: Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Il Grande Fratello Vip inizia senza Ilary Blasi, 4 concorrenti entrano in anticipo. Chi sono e cosa faranno; Grade Fratello Vip 2026 si parte: anticipazioni, news, programmazione, scaletta di stasera; Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso.

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«Il rapporto tra uomo e donna è il punto centrale dei miei spettacoli. » Dario Cassini, volto noto della comicità italiana, torna sotto i riflettori partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip, in onda da martedì 17 marzo su Canale 5. Nato a Napoli il 18 giu - facebook.com facebook

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