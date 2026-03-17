Si svolge la 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Durante queste giornate, in tutto il Lazio, vengono aperti al pubblico vari tesori spesso chiusi al normale accesso. L’iniziativa coinvolge volontari e cittadini interessati a scoprire e promuovere beni storici e ambientali della regione.

Cosa: La 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il più importante evento nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.. Dove e Quando: In tutto il Lazio e in Italia, sabato 21 e domenica 22 marzo 2026.. Perché: Un’occasione irripetibile per visitare luoghi solitamente inaccessibili, dai palazzi del potere alle ville storiche, sostenendo la missione di tutela del Fondo per l’Ambiente Italiano.. L’arrivo della primavera in Italia coincide ormai da oltre tre decenni con un rito collettivo di bellezza e scoperta: le Giornate FAI di Primavera. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, la manifestazione torna a celebrare la sua XXXIV edizione, confermandosi come il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio artistico, storico e naturale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Giornate FAI di Primavera 2026: tesori aperti nel Lazio

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