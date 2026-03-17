La guerra in Medio Oriente ha causato un'interruzione nelle forniture di Elio, un gas fondamentale per il settore dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori. Questa crisi ha portato a blocchi nelle produzioni e a difficoltà nel reperimento delle materie prime. Le conseguenze si fanno sentire a livello globale, influenzando la disponibilità di componenti essenziali per l’industria tecnologica.

Lo shock globale causato dalla guerra in Medio Oriente rischia di avere importanti ripercussioni anche sul mondo dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori. No, non parliamo dei prezzi del petrolio, che comunque avranno effetti indiretti sul ciclo produttivo di microchip e schede grafiche, ma dell’ elio, elemento fondamentale per la produzione dei microchip e, di conseguenza, per il processo produttivo dell’IA. l’importanza del gas nel settore IA. L’elio è semplicemente insostituibile nel processo produttivo dei microchip. Funge da gas di “lavaggio” per eliminare qualsiasi impurità e viene inoltre usato come strato protettivo per mantenere le camere a vuoto perfettamente sterili e isolate dall’aria esterna. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elio, il gas che alimenta l’IA bloccato dalla guerra mediorientale

Articoli correlati

Privacy su Gmail a rischio? Disattiva subito l’opzione che alimenta l’IA di GoogleLa Privacy su Gmail è tornata prepotentemente al centro del dibattito tecnologico globale, sollevando interrogativi inquietanti su quanto controllo...

Contenuti e approfondimenti su Elio il gas che alimenta l'IA bloccato...

Argomenti discussi: Non solo missili e petrolio, tecnologia nuovo fronte della guerra in Iran: l'analisi.

Guerra del Golfo: l’elio e il nodo criogenicoLa guerra nel Golfo minaccia l'elio, il gas invisibile su cui regge l’intera industria dei semiconduttori ... elettronicanews.it

Il mondo ha (quasi) finito l'elio: perché questo gas è così importante ed esaurire le riserve sarebbe un grosso problemaL'elio costituisce circa lo 0,0005% di quella miscela gassosa che è l'atmosfera terrestre, e non sembra essere così importante. E invece le nostre vite dipendono da questo gas e il problema sta nel ... corriere.it