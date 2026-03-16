Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 16 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato informazioni riguardanti eventuali disagi o interventi in corso sulle strade principali, offrendo ai cittadini un quadro della situazione in tempo reale. Il servizio mira a fornire dettagli utili per chi si sposta nella zona in quel momento.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a stiamo da raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico a casa e Bise Flaminia e poi proseguendo tra Nomentana e la Roma Teramo in esterna invece auto in coda nei pressi dell'uscita di Ostiense e poi più avanti tra Laurentina la diramazione Roma sud ci stiamo sulle autostrade incidente sulla A1 Firenze Roma con coda all'altezza dello svincolo di Orte in entrata e nelle due direzioni odia anche sul tratto Urbano della Roma Teramo stavolta per traffico a partire da Fiorentini fino a Tor Cervara in direzione del. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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