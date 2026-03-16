Mentre il gossip si infervora per scoprire se Zendaya e Tom Holland si siano davvero sposati in segreto, dal 1 aprile Zendaya e Robert Pattinson si preparano a fare il grande passo in The drama – Un segreto è per sempre, diretti da Kristoffer Borgli. Il film sarà distribuito da I Wonder PIctures. In The Drama – Un segreto è per sempre, Kristoffer Borgli pone sotto la sua lente le relazioni di coppia, in un film che ha già scatenato un incredibile hype e un’attesa febbrile. Prodotto da A24, The Drama – Un segreto è per sempre, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, arriverà nei cinema italiani l’1 aprile 2026, due giorni prima dell’uscita americana, con I Wonder Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Drama | Zendaya e Robert Pattinson al cinema

The Drama: How Zendaya and Robert Pattinson Bonded as a Couple!

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The Drama | Zendaya e Robert Pattinson al cinemaScopri The Drama - Un segreto è per sempre con Zendaya e Robert Pattinson. Dal 1° aprile al cinema la nuova pellicola A24 distribuita da I Wonder Pictures. universalmovies.it

Zendaya e Robert Pattinson: arriva The DramaZendaya e Robert Pattinson insieme in «The Drama – Un segreto è per sempre». Scopri trailer, trama e data di uscita italiana del nuovo film. lagazzettadellospettacolo.it

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Zendaya alla premiere di The Drama. x.com