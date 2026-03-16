Tempesta dopo la Casa | cosa sta succedendo tra Mariavittoria e Tommaso

Dopo la fine della loro partecipazione al reality, Mariavittoria e Tommaso hanno iniziato a condividere messaggi sui social e a pubblicare foto che sembrano indicare una crisi tra loro. Entrambi hanno rimosso alcune immagini e lasciato commenti che alimentano i sospetti di una rottura. La loro relazione continua a essere al centro dell’attenzione, anche fuori dalla trasmissione televisiva.

Tempesta dopo la Casa: cosa sta succedendo davvero tra Mariavittoria e Tommaso?. Quando si spengono le luci della Casa più spiata d’Italia, spesso inizia la vera prova per le coppie nate sotto l’occhio delle telecamere. È proprio quello che sembra stia accadendo a Mariavittoria e Tommaso, una delle relazioni che durante l’ultima edizione del Grande Fratello aveva fatto sognare i fan tra complicità, battute e momenti di grande intensità. Leggi anche Anita e Jonas: il primo viaggio dopo il GF. La meta scelta Dentro la Casa il loro rapporto sembrava quasi blindato: sguardi d’intesa, abbracci nei momenti difficili e quella sensazione — tipica dei reality — che due persone si trovino nel posto giusto al momento giusto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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