Syrto arriva l’algoritmo che accelera la finanza

Alle nove del mattino, un analista di una banca si trova nella sala riunioni a esaminare un complesso foglio Excel, con colonne lunghe, formule incastrate tra loro e grafici intricati. Un nuovo algoritmo per la finanza è stato appena implementato e sta per essere testato. La scena si svolge mentre si cerca di migliorare i processi di analisi e gestione dei dati finanziari.

ALLE NOVE del mattino, nella sala riunioni di una banca, un analista scorre l’ennesimo foglio Excel. Colonne infinite, formule annidate, grafici che sembrano parlare una lingua aliena. La scena è familiare a chiunque lavori nella finanza: il tempo non manca per i dati, manca per capirli davvero. È proprio da questa frustrazione quotidiana che prende forma Syrto, una piattaforma che promette di trasformare settimane di analisi in pochi minuti. Nel lessico dell’innovazione finanziaria, la parola “intelligence” è spesso abusata. Ma nel caso di Syrto, l’ambizione è concreta: unificare dati finanziari, ricerche di mercato, modelli predittivi e strumenti di scouting in un unico ambiente operativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Syrto, arriva l’algoritmo che accelera la finanza Articoli correlati Leggi anche: Fisco 2026, addio controlli a campione: arriva l’algoritmo che stana gli evasori