Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Nel mercato libero dell’energia elettrica, il prezzo viene determinato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che indica il costo base all’ingrosso dell’energia in Italia. Questa cifra è importante per capire quanto si paga oggi per l’energia elettrica e come si confronta con i prezzi passati. Il PUN viene aggiornato regolarmente e influisce sulle tariffe applicate ai consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero quello in cui i fornitori competono offrendo tariffe e servizi aggiuntivi rispetto alla tariffa regolata. Al 16 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,143 €kWh (143,31 €MWh), in crescita rispetto ai valori medi dei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle offerte. A questo valore vanno aggiunti costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Quanto costa un pieno con l'auto elettrica Altri aggiornamenti su costa oggi Temi più discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Benzina, diesel, GPL: quanto costa davvero fare il pieno oggi e quanti km perdi con la guerra in Iran | Quattroruote.it; Aumento sigarette 13 marzo 2026, i nuovi prezzi definitivi: quanto costa un pacchetto da oggi; Stangata carburanti: la situazione in Liguria e il confronto con le altre regioni. Quanto costa oggi l’energia elettrica?Costo energia elettrica nel mercato libero Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato ... quifinanza.it Benzina, diesel, GPL: quanto costa davvero fare il pieno oggi e quanti km perdi con la guerra in IranCon gli stessi euro di poche settimane fa oggi si percorrono meno chilometri. Benzina e diesel sono saliti rapidamente, il GPL molto meno, ma l’effetto sul pieno si sente comunque: anche le auto più ... quattroruote.it Alle famiglie modenesi la guerra in Iran costa, già oggi, 350 euro, per l’esattezza 349,85, frutto del calcolo effettuato dal centro studi CGIA di Mestre: dei 9,3 miliardi di rincaro stimato per bollette, carburanti e materie prime, alle famiglie modenesi (che sono 315 - facebook.com facebook Quanto costa oggi il #diesel in #puglia Prezzi al di sopra dei 2 euro. I costi medi e le colonnine più care e più economiche città per città x.com