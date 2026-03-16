Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi viene comunicato il prezzo del gas all’ingrosso sul mercato PSV, che rappresenta il valore di riferimento per le compravendite di gas naturale in Italia. Viene fornita una sintesi delle quotazioni attuali e delle variazioni rispetto ai giorni precedenti, senza analisi o interpretazioni. La notizia si focalizza sui numeri e sui dati aggiornati riguardanti il valore del gas all’ingrosso.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 16 Marzo 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 50,16 euroMWh, che corrisponde a circa 0,474 euroSmc (conversione effettuata utilizzando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una certa stabilità, mantenendosi poco sopra i 50 euroMWh dopo il picco registrato il 10 Marzo 2026 (59,05 euroMWh, pari a circa 0,552 euroSmc). Dopo una fase di volatilità a inizio mese, con valori minimi intorno ai 33 euroMWh (0,308 euroSmc) il 1 Marzo 2026, il mercato sembra aver trovato un nuovo equilibrio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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