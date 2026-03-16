Perché tutti vogliono affittare casa a Monza e scappare da Milano | come sono cambiati i prezzi e le rendite

Negli ultimi due anni, i prezzi di affitto a Monza sono aumentati in modo consistente, passando da 587 euro a 742 euro per un bilocale arredato. Questa variazione riguarda soprattutto chi cerca un alloggio di questa tipologia, mentre a Milano i costi rimangono più elevati. La domanda di case in affitto a Monza sembra aver superato quella di Milano, portando a una crescita dei canoni mensili.

Se più di tre anni fa - nella seconda metà del 2023 - per un bilocale (o un monolocale) arredato, a Monza, il costo di affitto era pari a 587 euro, per la stessa tipologia di immobile, nel secondo semestre del 2025, il prezzo è salito progressivamente, fino ad arrivare a 742 euro mensili. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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