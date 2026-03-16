Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi si giocano diverse partite di calcio tra Serie A, Serie B e il Mondiale per club, con appuntamenti anche in serata e domani. La guida fornisce le informazioni su quali partite seguire in diretta televisiva, indicando orari e canali di trasmissione. Sono previsti incontri di campionati italiani e internazionali che attireranno gli appassionati di calcio.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Inter Lautaro dipendente: esiste una squadra con e senza il Toro, la verità è nei numeri. Quando torna dall’infortunio Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Champions League gratis Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il big-match più atteso); Serie A oggi: dove vedere le partite della 29ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN; Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: ottavi di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 10 e 11 marzo; Serie A, Inter-Atalanta finisce 1-1. Napoli-Lecce 2-1, Udinese-Juventus 0-1.

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Partite come queste le sogni da piccolo, in uno spogliatoio di periferia, dopo l'ennesimo allenamento. Oggi però questa partita è realtà: dallo Stadio Cosimo Puttilli, Barletta-Martina, scontro al vertice del campionato di Serie D, Girone H, valevole per la 27^gior - facebook.com facebook

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