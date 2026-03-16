Kismet è sulle tracce del vero figlio di Emre

Kismet sta seguendo le tracce del vero figlio di Emre. Oggi, domani e dopodomani, le nuove puntate della serie turca più amata dal pubblico, La forza di una donna, saranno trasmesse su Canale 5 alle 16:00. Le puntate coprono tre giorni consecutivi, dal 16 al 18 marzo.

O ggi, domani e dopodomani, lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo alle 16:00 su Canale 5 vanno in onda le nuove puntate della serie turca più amata dal pubblico, La forza di una donna. L’unica in palinsesto che non ha mai trovato collocazione in prima serata a dispetto di ascolti decisamente generosi. In questa settimana la tensione sale a dismisura per Bahar. Dopo il disastro delle pentole bruciate, insieme all’amica Ceyda la protagonista è in una posizione sempre più scomoda. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Bahar e Ceyda sono in guai seri: le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 16, 17, 18 marzo, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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