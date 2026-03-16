fecondazione la salute del padre ha un ruolo anche prima del concepimento

Una recente ricerca evidenzia che anche la salute del padre può influenzare lo sviluppo precoce del bambino prima del concepimento, ampliando la consapevolezza sul ruolo dei fattori biologici maschili in questo processo. Si tratta di un approfondimento che mette in discussione la visione tradizionale, sottolineando come la condizione fisica del futuro papà possa essere un elemento rilevante. La scoperta apre nuove prospettive nel campo della fertilità e delle cure pre-concezionali.

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) - Non è solo la salute materna a influenzare lo sviluppo precoce. Anche quella paterna può avere un ruolo biologico prima del concepimento. A indicarlo è un'analisi pubblicata su 'Nature Reviews Urology', alla quale ha contribuito Giuseppe Novelli, ordinario di Genetica medica e già rettore dell'università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il lavoro - spiega l'ateneo in una nota - passa in rassegna le evidenze disponibili sul legame tra la salute dei padri e sviluppo della prole, richiamando l'attenzione sulle possibili implicazioni per la prevenzione. Condizioni di salute, abitudini di vita ed esposizioni ambientali possono lasciare tracce biologiche già prima della fecondazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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