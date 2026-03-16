Diretta gol Serie A LIVE | inizia Cremonese Fiorentina 0-0

Alle ore 15:00 ha preso il via la partita tra Cremonese e Fiorentina, con il punteggio che resta sullo 0-0. La sfida, valida per la 29esima giornata di Serie A, viene seguita in tempo reale con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. La partita si svolge allo stadio locale, mentre gli spettatori seguono con attenzione le azioni in campo.

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